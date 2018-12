Im Thinking of Ending Things: Brie Larson sarà la protagonista del film Netflix

News





04/12/2018

E' uscito da poche ore il nuovo trailer di Captain Marvel, il cinecomic che vede protagonista l'attrice Premio Oscar Brie Larson. L'artista, vista lo scorso anno in Kong: Skull Island e nel recente passato nel capolavoro Room, ha scelto già quello che sarà il suo prossimo progetto cinematografico.

La Larson è stata scritturata, infatti, per recitare in I’m Thinking of Ending Things, film Netflix che sarà diretta da Charlie Kaufman.

La storia vede sotto i riflettori una coppia che intraprenderà un viaggio con lo scopo di far visita alla famiglia di lui. Durante il percorso Jake, questo il nome del ragazzo, deciderà di abbandonare la sua compagna per strada, lasciandola sola.



Il libro di Iain Reid ha ispirato la pellicola che sarà prodotta da Kaufman e da Anthony Bregman e Stefanie Azpiazu della Likely Story.