Craig Gillespie in trattative per dirigere l'adattamento dedicato a Crudelia DeMon

05/12/2018 |

Novità in vista per Cruella, l'adattamento cinematografico dedicato alla famosissima Crudelia DeMon, il personaggio che abbiamo imparato a conoscere grazie al film La Carica dei 101. Stando alle ultime indiscrezioni Craig Gillespie sarebbe entrato in trattative con la produzione per portare a compimento l'opera. Il live-action movie vedrà protagonista Emma Stone, unica attrice al momento annunciata.



Gillespie, nel caso in cui dovesse accettare di dirigere la pellicola, prenderà il posto di Alex Timbers, inizialmente scelto dalla Disney per realizzarla.



La Disney non ha annunciato la trama ma dalle prime informazioni sappiamo che lo spin-off racconterà la storia della vita di Crudelia DeMon.



Jez Butterworth ha scritto la versione più recente della sceneggiatura.