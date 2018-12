Bumblebee: in rete lo spot Potere alla musica

News





07/12/2018 |

Un nuovo spot italiano di Bumblebee è stato rilasciato in rete dalla 20th Century Fox. La clip ci ricorda che dal 20 dicembre lo spinoff del franchise Transformers arriverà nelle nostre sale cinematografiche. Protagonista del film è Hailee Steinfeld, affiancata nel cast da John Cena, Megyn Price, Peter Cullen e da Dylan O’Brien che nella versione in lingua originale presterà la voce al robot.



La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson mentre la regia è di Travis Knight.



In Italia il film uscirà il 20 dicembre.



Sinossi di Bumblebee:

È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.