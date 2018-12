Non Ci Resta Che Vincere: rilasciata la clip In viaggio

News





07/12/2018 |

Uscito ieri nelle nostre sale, Non Ci Resta Che Vincere è il film del regista Javier Fesser di cui oggi vi mostriamo una nuova scena dal titolo In viaggio. Il cast comprende Javier Gutiérrez, Sergio Olmos, Julio Fernández, Jesús Lago Solís, Jesús Vidal, José De Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla, Stefan López, Athenea Mata e Juan Margallo.



Sinossi di Non Ci Resta Che Vincere:

Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una

pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.