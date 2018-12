Stefano Sollima in trattative per dirigere l'adattamento di Senza Rimorso

News





07/12/2018 |

Dopo il sequel di Sicario, Stefano Sollima potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto internazionale. Il regista è entrato infatti in trattative per dirigere Senza Rimorso, il film che sarà tratto dal romanzo di Tom Clancy.

Il progetto è in via di definizione ma la Paramount Pictures ha già messo scritturato Michael B. Jordan per la parte del protagonista, l'agent John Clark.

Lo studio ha intenzione di creare un franchise cinematografico interamente dedicato al personaggio nato dalla fantasia di Clancy. La produzione, salvo diversi cambi di programma, partirà nel 2019.