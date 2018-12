Avengers: Endgame: online il trailer italiano

News





07/12/2018 |

La Marvel ha rilasciato il primo, straordinario, trailer del nuovo capitolo di Avengers intitolato Avengers: Endgame. La clip inizia con Tony Stark (Iron Man) abbandonato nello spazio, in preda alla rassegnazione per quella che sembra essere una fine certa, per poi spostarsi sul pianeta Terra dove Natasha Romanoff (Vedova Nera) e Steve Rogers (Captain America) guardano sconsolati lo scenario post-apocalittico creato da Thanos.

La pellicola è diretta da Anthony e Joe Russo e presenta un cast stellare composto da Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Jon Favreau, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Sebastian Stan, Dave Bautista, Tilda Swinton, Chadwick Boseman, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Bradley Cooper, Karen Gillan, Evangeline Lilly, Brie Larson, Pom Klementieff, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Michelle Pfeiffer, Frank Grillo e Letitia Wright.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il film uscirà il 24 aprile 2019.