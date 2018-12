La 01Distribution annuncia il prossimo lavoro dei Manetti Bros.: Diabolik!

News





07/12/2018 |

Dopo l'annuncio di pochi giorni fa, arrivato proprio tramite le parole dei Manetti Bros, ora arriva la conferma ufficiale da parte della 01Distribution che si occuperà di portare nelle sale il nuovo film dei registi. E l'opera in questione riguarda uno dei personaggi dei fumetti più famosi di sempre: Diabolik! Per la seconda volta nella storia del fumetto, dunque, nato nel 1962 grazie ad Angela Giussani, lo sfuggente ladro farà capolino al cinema con l'inizio delle riprese fissate per la seconda metà del 2019.



Il film sarà prodotto da Mompracem con Rai Cinema, in associazione con l'editore Astorina, quest'ultima altro non è che la casa editrice fondata da Angela e Luciana Giussani.



Michelangelo La Neve e Mario Gomboli si occuperanno della sceneggiatura su un soggetto scritto dai Manetti.



Nel 1968 Mario Bava diresse l'unica pellicola fino ad oggi mai creata sulle avventure di Diabolik. Ad interpretare il protagonista fu John Phillip Law affiancato da Marisa Mell e Michel Piccoli.