Where the Crawdads Sing: Reese Witherspoon produrrà il film

09/12/2018 |

Il libro Where the Crawdads Sing della scrittrice Delia Owen diventerà un film. E la produzione dello stesso sarà di Reese Witherspoon tramite la sua compagnia Hello Sunshine. Il bestseller racconta la storia di una ragazza di nome Kya e della morte del suo ex fidanzato che la porta sotto i riflettori come principale responsabile dell'accaduto.



Della produzione si occuperà anche Lauren Levy Neustadter con Elizabeth Gabler ed Erin Siminoff per conto della Fox 2000.

Kirsten Smith e Karen McCullah Lutz si occuperanno di scrivere la storia mentre non è chiaro se la Witherspoon reciterà o meno nel film. Al momento non è stato ancora annunciato il regista.