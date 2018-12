News





09/12/2018 |

La Sony Pictures presenta in anteprima il trailer italiano di L'Angelo del Male - Brightburn. L'horror sci-fi movie è diretto da David Yarovesky, già timoniere di The Hive, uscito nel 2015, e vede protagonista un giovane ragazzo giunto sulla Terra da un altro pianeta che non si rivelerà essere quello che tutti immaginano.

Jackson A. Dunn è il protagonista insieme a Elizabeth Banks. Gregory Alan Williams, Matt Jones, Elizabeth Becka e Christian Finlayson sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.

James Gunn è il produttore mentre Brian e Mark Gunn hanno scritto la sceneggiatura,

Sinossi di L'Angelo del Male - Brightburn:

Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla Terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro?

Con "L’ Angelo del Male: Brightburn", il visionario regista de “I Guardiani della Galassia” e “Slither”, presenta una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror.