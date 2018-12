Godzilla 2: King of the Monsters: il nuovo poster internazionale

News





10/12/2018 |

Uscirà il prossimo maggio il nuovo capitolo della saga di Godzilla. Il film in questione, Godzilla 2: King of the Monsters, vedrà protagonista questa incredibile bestia che sarà chiamata ad affrontare creature mai viste prima chiamate Mothra, Rodan e Ghidorah.

Diretto da Michael Dougherty, che ha curato la sceneggiatura con Zach Shields, il film vede protagonista Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Ken Watanabe.

In Italia la Warner Bros. Pictures rilascerà il film dal 31 maggio.

Nel nuovo poster internazionale, intanto, compare proprio l'imponente bestia.