Constance Wu reciterà nella nuova commedia della Screen Gems

11/12/2018 |

Constance Wu è entrata in trattative per recitare all'interno della commedia, ancora senza titolo, che Elizabeth Banks e Max Handelman produrranno per conto della Screen Gems. La sceneggiatura è stata scritta da Savion Einstein anche se non è stata rivelata la trama. Kimmy Gatewood farà il suo debutto alla regia mentre Alison Small sarà la produttrice esecutiva.

Constance Wu ha recitato lo scorso anno nella commedia Crazy & Rich del regista Jon M. Chu.



Al momento la Wu è l'unica attrice annunciata per la commedia di Kimmy Gatewood.