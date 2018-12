Javier Bardem, Elle Fanning e Salma Hayek reciteranno nel nuovo film

News





11/12/2018 |

Javier Bardem, Elle Fanning e Salma Hayek sono entrati a far parte del cast della nuova pellicola di Sally Potter, la regista di Lezioni di Tango. Chris Rock e Laura Linney sono gli altri attori che ritroveremo in questo film che ancora non ha un titolo ufficiale.



Il drama movie racconta della storia di un uomo sull'orlo del precipizio che trova nell'amore di sua figlia l'ultimo appiglio. Bardem e la Fanning reciteranno nella parte dei due protagonisti. La Hayek sarà invece la moglie di Bardem.

Le riprese partiranno nel mese di gennaio a New York.