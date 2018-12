Godzilla 2: King of the Monsters: in rete il secondo trailer italiano

News





11/12/2018 |

Grazie alla Warner Bros. Pictures siamo felici di presentarvi il secondo trailer italiano ufficiale di Godzilla 2: King of the Monsters. La pellicola vede dietro la macchina da presa Michael Dougherty, che ha curato la sceneggiatura con Zach Shields. Il film vede protagonisti Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandlere Ken Watanabe.



In Italia la Warner Bros. Pictures rilascerà il film dal 31 maggio.

Il trailer è fantastico e ci mostra da vicino alcune delle feroci bestie che faranno capolino in questo nuovo capitolo.



Sinossi di Godzilla 2: King of the Monsters:

La nuova storia segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie – ritenute veri miti – tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.