In lavorazione un film sul videogame Duke Nukem

12/12/2018

Una pellicola interamente dedicata al videogame Duke Nukem è attualmente in lavorazione presso la Gearbox Software che farà squadra con il produttore Gearbox Software per portare nelle sale l'adattamento.

Da tempo si parla della possibilità di portare questo film al cinema e in passato la Gearbox aveva lavorato fianco a fianco alla Platinum Dunes e alla Paramount per realizzarlo. Stando alle ultime informazioni, però, la Paramount non sembra essere più coinvolta nel progetto.

Duke Nukem, uscito per la prima volta nel 1991, sviluppato dalla Apogee Software, è un videogame che vede al centro della scena questo particolare personaggio tutto muscoli che si ritroverà con le sue particolari armi da fuoco a difendere la Terra da un'invasione aliena.



La produzione non ha ancora comunicato i nomi delle persone che lavoreranno al film.