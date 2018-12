Ancora Auguri per la Tua Morte: il nuovo trailer italiano

News





14/12/2018 |

Due anni dopo l'uscita nelle sale di Auguri per la Tua Morte, la Universal Pictures presenta il trailer italiano del sequel dal titolo Ancora Auguri per la Tua Morte.



La pellicola è ancora una volta diretta e scritta da Christopher Landon e ripropone lo stesso cast che vede al suo interno Jessica Rothe, Israel Broussard e Ruby Modine.

L'uscita è fissata per febbraio 2019.



Sinossi di Ancora Auguri per la Tua Morte:

Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, La notte del giudizio), un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.