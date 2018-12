Benvenuti a Marwen: rilasciato lo spot Ho la speranza

News





15/12/2018 |

La Universal Pictures ha distribuito online uno spot italiano di Benvenuti a Marwen, il film diretto dal regista Robert Zemeckis. Il protagonista di questa pellicola è Steve Carell che interpreta un uomo di nome Mark Hogancamp. L'opera racconta il modo in cui ha affrontato la grave perdita di memoria che ha subìto dopo essere stato attaccato e picchiato da un gruppo di adolescenti. Per riuscire a reagire al trauma, l'uomo si dedicò alla costruzione di un piccolo villaggio.



Leslie Mann, Merritt Wever, Eiza González, Gwendolyn Christie, Janelle Monáe, Leslie Zemeckis, Diane Kruger, Neil Jackson sono gli attori che compongono il cast. Caroline Thompson e Robert Zemeckis hanno scritto la sceneggiatura, con quest'ultimo che si è occupato anche della produzione con Steve Starkey, Jack Rapke e Cherylanne Martin.



Benvenuti a Marwen è l'adattamento del documentario Marwencol diretto da Jeff Malmberg.



L'uscita è prevista per il 10 gennaio.



Sinossi di Benvenuti a Marwen:

Il regista premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Flight, Cast Away) dirige Steve Carell nella commovente storia vera della disperata lotta di un uomo psicologicamente distrutto che scopre come l'immaginazione artistica possa contribuire a guarire lo spirito.