Box Office USA: Spider-Man: Un Nuovo Universo al comando

News





17/12/2018 |

Grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman è uscito nelle sale americane Spider-Man: Un Nuovo Universo, film animato che ha conquistato subito il pubblico balzando al primo posto della classifica box office con un incasso pari a 35.400.000 dollari. La pellicola ha battuto la concorrenza di un'altra pellicola debuttante: Il Corriere - The Mule di Clint Eastwood che ha incassato 17.210.000 dollari. Ha perso una posizione, conquistando la medaglia di bronzo, Il Grinch di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott Mosier che ha portato via 11.580.000 dollari. Crollo verticale, dalla prima alla quarta posizione, per Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 di Rich Moore e Phil Johnston che ha incassato 9.589.000 dollari, un risultato che le ha permesso comunque di superare Macchine Mortali di Christian Rivers, film che ha esordito al quinto posto (7.501.000 dollari). Chiudiamo la classifica con Creed II di Steven Caple Jr., finito in sesta posizione (5.398.830 dollari).