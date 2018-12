Un Piccolo Favore: online la clip Il guardaroba

News





17/12/2018 |

E' uscito nelle sale lo scorso 13 dicembre Un Piccolo Favore, film che vede recitare nella parte delle protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively. La pellicola è stata rilasciata nei cinema italiani dalla 01Distribution che ha anche distribuito in rete la clip Il guardaroba.



La regia è di Paul Feig mentre nel cast compaiono anche i nomi di Henry Golding, Rupert Friend e Andrew Rannels.



Sinossi di Un Piccolo Favore:

Dopo il grande successo al box office americano e l’entusiasmo di critica e pubblico, arriva anche in Italia il thriller sorpresa dell’anno, Un piccolo favore, scritto e diretto da Paul Feig. Il regista di commedie cult confeziona un mystery imprevedibile che indaga sulla fiducia all’interno delle relazioni, sui confini dell’ambiguità e sulla spasmodica ricerca della perfezione.

Adattamento dell’omonimo romanzo, scritto da Darcey Bell e edito in Italia da Rizzoli, "Un piccolo favore" vede due amiche al centro di un intreccio di segreti inconfessabili e fatali bugie: Blake Lively, icona internazionale e la candidata agli Oscar® Anna Kendrick. Nel cast anche Henry Golding e Rupert Friend.