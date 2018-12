Cold War: in rete la scena dal titolo Ballo

News





18/12/2018 |

A due giorni dall'arrivo nelle sale italiane di Cold War, opera di assoluto prestigio del regista Pawel Pawlikowski, la Lucky Red ha rilasciato una nuova scena dal titolo Ballo. La pellicola, tutta in bianco e nero, ci trasporta nella Polonia del dopoguerra dove l'amore proverà a regnare sovrano tra un musicista e una cantante.



Joanna Kulig e Tomasz Kot sono i due protagonisti.



Il film ha ottenuto il premio per la Miglior Regia al Festival di Cannes.



L'uscita nelle sale italiane è fissata per il 20 dicembre.



Sinossi di Cold War:

Dopo Ida (premio Oscar 2015), Pawlikowski torna a girare in un magnifico bianco e nero, raccontando la storia struggente di un amore impossibile. Un musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad appartenersi, vivono un amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una splendida colonna sonora, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti, interpretati da Joanna Kulig e Tomasz Kot (due attori in stato di grazia).

Europa dell’Est, Yugoslavia, Parigi: queste le tappe di un viaggio intenso ed elegantissimo, un immaginario perduto che prende vita sul grande schermo e ci offre un nuovo classico senza tempo.