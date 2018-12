Il Testimone Invisibile: lo spot Galera

News





18/12/2018 |

E' uscito nelle sale italiane la scorsa settimana Il Testimone Invisibile, il thriller movie di Stefano Mondini che vede protagonista Riccardo Scamarcio. L'attore recita nei panni di un uomo accusato di omicidio che dovrà fare di tutto per dimostrare la sua innocenza.



Il cast comprende anche Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato.



Grazie alla Warner oggi vi presentiamo uno spot dal titolo Galera.



Sinossi di Il Testimone Invisibile:

Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone).

Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. L’emergere di un testimone chiave e l’imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l’avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.