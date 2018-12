Sarah Jessica Parker allontana il terzo film di Sex and The City: Non ne stiamo parlando

News





19/12/2018 |

Quante possibilità ci sono di vedere un nuovo film di Sex and The City? Al momento non tante, stando a quanto dichiarato da Sarah Jessica Parker, la protagonista che ha reso celebre il personaggio di Carrie Bradshaw.

Nel corso dei Muse Awards, all'interno del New York Women in Film & Television, l'attrice ha risposto così alla domanda sul nuovo capitolo della saga: "Non ne stiamo parlando in questo momento. Non ci sono indizi", ha confidato a Variety. La Parker non ha aggiunto altro in merito.



Quella di Sex and The City è una serie tv di assoluto successo, nata nel 1998 e chiusa nel 2004. Nel corso degli anni sono stati realizzati anche due film, usciti nel 2008 e nel 2010.