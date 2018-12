Boy Erased - Vite Cancellate: il secondo trailer italiano

News





19/12/2018 |

Uscirà il 14 marzo nelle sale italiane Boy Erased - Vite Cancellate e la Universal Pictures ha rilasciato online il secondo trailer italiano della pellicola di Joel Edgerton, tratta dalla vita vera di Garrard Conley, autore del libro Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith e Family.



Nei panni del protagonista troviamo il candidato all'Oscar Lucas Hedges, affiancato dal premio Oscar Russell Crowe, dal premio Oscar Nicole Kidman, dal candidato al Golden Globe Joel Edgerton, dal vincitore dell'Emmy e del Tony Award Cherry Jones, dal vincitore del premio Grammy Michael "Flea" Balzary, da Joe Alwyn, Xavier Dolan, Troye Sivan, David Joseph Craig, Jesse LaTourette, Britton Sear e Théodore Pellerin.



Edgerton ha anche scritto la sceneggiatura.



Sinossi d ìi Boy Erased - Vite Cancellate:

Boy Erased - Vite cancellate racconta la vera storia della crescita, della presa di coscienza e della dichiarazione della propria omosessualità di Jared Eamons (Lucas Hedges), figlio di un pastore battista di una piccola città dell'America rurale, che all'età di 19 anni ha deciso di aprirsi con i suoi genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe), riguardo alle proprie preferenze sessuali. Temendo di perdere la famiglia, gli amici e la chiesa cui appartiene, Jared viene spinto a partecipare ad un programma di terapia di conversione. Mentre è lì, Jared entra in conflitto con il suo terapeuta (Joel Edgerton) e inizia per lui il viaggio alla ricerca della propria voce e per accettare il suo vero io.