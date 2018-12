The Old Man & the Gun: la clip dal titolo Il Gioiello

News





20/12/2018 |

La BimDistribuzione ha rilasciato una scena di The Old Man & the Gun dal titolo Il Gioiello. Il crime movie racconta la vera storia del criminale Forrest Tucker, i cui panni saranno vestiti da Robert Redford. L'attore sarà protagonista nella pellicola assieme a Casey Affleck che reciterà nella parte di un detective che si metterà sulle sue tracce.



Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits e Tika Sumpter sono gli altri attori presenti nel cast.



The Old Man & the Gun è basato sull'articolo di David Grann. David Lowery, il regista, ha curato anche la sceneggiatura.



L'uscita nelle sale è fissata per la giornata di oggi.



Sinossi di The Old Man & the Gun:

OLD MAN AND THE GUN si basa sulla storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), dalla coraggiosa fuga dal carcere di San Quintino all'età di 70 anni fino a una serie di colpi senza precedenti che incantarono il pubblico e lasciarono le forze dell'ordine a brancolare nel buio. A dare la caccia a Tucker sono il detective John Hunt (Casey Affleck), sempre più affascinato dalla dedizione di Forrest all'arte del furto, e una donna (Sissy Spacek) che lo ama nonostante la professione che si è scelto.