Spider-Man: Un Nuovo Universo: la scena Altri Spider-Men

News





21/12/2018 |

Grazie alla Sony Pictures siamo felici di presentarvi una scena in italiano Spider-Man: Un Nuovo Universo. La pellicola animata di Bob Persichetti e Peter Ramsey ci presenta una nuova versione della storia dedicata a questo eroe, non più unico ma accompagnato da altri "Uomo Ragno" che si riveleranno al nostro protagonista strada facendo.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Phil Lord e Rodney Rothman.



La clip in questione ci mostra da vicino tutti gli altri Spider-Men che faranno capolino nel film. L'uscita è prevista per il 25 dicembre!



Sinossi di Spider-Man: Un Nuovo Universo:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.