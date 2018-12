Atto di Fede: in rete il primo trailer italiano

News





21/12/2018 |

La 20th Century Fox presenta il primo trailer italiano di Atto di Fede. Il drama movie di Roxann Dawson, tratto da una storia vera, racconta dell'incredibile vicenda di John Smith, ragazzo dichiarato morto dopo essere annegato nel freddo lago di St. Louis che inaspettatamente inizierà a combattere per la sua sopravvivenza.

Marcel Ruiz è il protagonista affiancato da Chrissy Metz, Topher Grace, Rebecca Staab, Mike Colter, Dennis Haysbert e Josh Lucas.

Il film è basato sul libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith e Her Child’s Resurrection di Joyce Smith.

L'arrivo è previsto per il 2019.