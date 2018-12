Men in Black International: il trailer internazionale

News





21/12/2018 |

Dopo la foto pubblicata da Chris Hemsworth sul suo account Instagram, la Sony Pictures ha pubblicato online il trailer internazionale di Men in Black International. L'attore, famoso per aver interpretato Thor nella famosa serie cinematografica Marvel, recita accanto a Tessa Thompson, protagonista femminile di questo nuovo capitolo.



I due attori, tra l'altro, hanno già lavorato insieme in Thor: Ragnarok, cinecomic della Marvel.



Men in Black International è diretto da F. Gary Gray ed ha una sceneggiatura scritta da Matt Holloway. Il cast comprende anche Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall.

L'uscita nelle sale è prevista per giugno 2019.