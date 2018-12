Il Ritorno di Mary Poppins: la scena dal titolo L'arrivo

News





23/12/2018 |

Grazie alla Disney è in rete una scena del film Il Ritorno di Mary Poppins che ci mostra l'arrivo della nostra protagonista. Il film, adattamento dei racconti di P.L. Travers, è sbarcato nelle nostre sale a partire dallo scorso 20 dicembre. Nei panni di Mary Poppins troviamo Emily Blunt, inserita in un cast straordinario che comprende Meryl Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke, Emily Mortimer, Ben Whishaw e Lin-Manuel Miranda.



Il film è diretto da Rob Marshall (Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare) ed ha una sceneggiatura scritta da David Magee



In questa nuova versione ritroveremo Michael e Jane Banks, ormai adulti, che dovranno fare i conti con un lutto che cambierà le loro vite. Ad aiutarli a riscoprire il senso delle loro vite ci penserà Mary Poppins.