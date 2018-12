Mia e Il Leone Bianco: online uno spot italiano

News





26/12/2018 |

Con un altro spot la Eagle Pictures ci ricorda che Mia e Il Leone Bianco uscirà nelle sale italiane a partire dal 17 gennaio 2019. Il film di Gilles de Maistre racconta la storia di una giovane bambina, Mia, e della sua incredibile amicizia con un cucciolo di leone. La pellicola ha un cast che comprende Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.



Sinossi di Mia e Il Leone Bianco:

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ad alcuni bracconieri senza scrupoli. Determinata a salvare il suo migliore amico, non ha altra scelta che scappare con lui per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

Il film è stato girato nel corso di 3 anni, permettendo alla protagonista e al cucciolo di leone di crescere e lavorare insieme. Estremamente coinvolgente ed emozionante, è una storia che, insegnando il rispetto per la Natura, toccherà il cuore di tutti.