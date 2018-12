A Un Metro da Te: il trailer italiano

News





28/12/2018 |

Il 21 marzo uscirà nelle sale italiane A Un Metro da Te, il film di Justin Baldoni, regista al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il drama movie vede protagonisti Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, inseriti in un cast che comprende anche Claire Forlani, Parminder Nagra e Moises Arias.



La sceneggiatura è stata scritta da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.



Grazie alla Notorious Pictures vi presentiamo il trailer italiano.



Sinossi di A Un Metro da Te:

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto più complicato. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.