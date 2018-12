Nightmare: possibile l'arrivo di un reboot?

News





Nightmare - Dal profondo della notte è uno dei film horror entrati di diritto nella storia del genere. La pellicola ha avuto un successo indiscutibile e ancora oggi è una delle pietre miliari di tutti gli horror movie. Da tempo si discute della possibilità di un nuovo capitolo della saga, più precisamente di un reboot con l'arrivo di un nuovo Fred Krueger, ma il discorso è stato spesso accantonato, anche se non cestinato in via definitiva.

David Leslie Johnson-McGoldrick, sceneggiatore che recentemente ha scritto la storia di The Conjuring - Il Caso Enfield, in un'intervista rilasciata a Gamestop ha voluto fornire un aggiornamento interessante: "Potrebbe accadere ancora di vedere il film, anche se questo non significa che verrà fatto sicuramente. Comunque tutti vogliono vedere Freddy e questo ad un certo punto sarà inevitabile".



Già nel 2010 venne realizzato un reboot del film originale con Jackie Earle Haley nella parte di Krueger.