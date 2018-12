Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: la clip dedicata a Slappy

News





28/12/2018 |

Grazie alla Sony Pictures siamo lieti di presentarvi una nuova clip di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween. La featurette è dedicata ad uno dei personaggi più famosi dei racconti di R.L. Stine, ovvero Slappy.



Il cast della pellicola diretta da Ari Sandel comprende Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Shari Headley, Peyton Wich e Courtney Lauren Cummings.



Rob Lieber ha scritto la sceneggiatura di questo sequel disponibile in formato Digital.



Dal 15 gennaio la pellicola uscirà anche in Blu-ray.



Sinossi di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween:

Il malefico pupazzo da ventriloquo Slappy riesce a sfuggire da un libro di Piccoli Brividi incompiuto e rimasto a lungo nascosto, dopo che due ragazzi si trovano a sfogliarne accidentalmente le pagine. Quando Slappy inizia a portare il caos in città dando vita ai mostri e alle decorazioni di Halloween, i ragazzi capiscono che devono fermare il pupazzo prima che sia troppo tardi.