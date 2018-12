Box Office Italia: Il Ritorno di Mary Poppins ancora in vetta

News





31/12/2018

In un fine settimana segnato dal debutto di diverse pellicole, spicca ancora al comando della classifica box office italiana Il Ritorno di Mary Poppins. Il film di Rob Marshall ha incassato 3.262.698 euro ed ha superato i 9 milioni complessivi. Alle sue spalle trova spazio La Befana Vien di Notte, commedia con Paola Cortellesi diretta dal regista Michele Soavi che ha incassato 2.748.345 euro. Il podio è completato dalla presenza in terza posizione di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (1.931.747 euro) mentre al quarto posto spunta Amici Come Prima, commedia diretta da Christian De Sica e con protagonista lo stesso artista insieme a Massimo Boldi. Moschettieri del Re - La Penultima Missione di Giovanni Veronesi (1.682.875 euro) e Spider-Man - Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman (1.041.703 euro) chiudono la classifica.