Box Office USA: Aquaman sempre al comando

31/12/2018 |

Dopo due settimane è ancora una volta Aquaman a comandare la classifica box office americana. Il film di James Wan, cinecomic della Warner Bros., ha incassato 51.500.000 dollari, sfiorando così i 190 complessivi. Confermati in seconda e in terza posizione anche Il Ritorno di Mary Poppins, opera di Rob Marshall che ha portato via 28.019.000 dollari, e Bumblebee, spinoff di Transformers del regista Travis Knight che ha incassato 20.500.000 dollari. Al quarto posto spunta Spider-Man - Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il cui incasso è stato pari a 18.315.000 dollari, mentre Il Corriere - The Mule di Clint Eastwood è rimasto stabile al quinto posto grazie all'incasso di 11.780.000 dollari. Al sesto posto, infine, ecco Vice - L'Uomo nell'Ombra di Adam McKay che ha messo da parte 7.791.044 dollari.