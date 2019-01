Ralph Spacca Internet: la clip Vuoi arricchirti giocando ai videogame?

News





02/01/2019 |

E' arrivato nelle nostre sale ieri, 1° gennaio 2019, Ralph Spacca Internet, il tanto atteso sequel di Ralph Spaccatutto uscito nelle sale sei anni fa. Questo nuovo capitolo vedrà tornare sulla scena il nostro amato Ralph che entrerà a far parte del vasto mondo del web dove vivrà incredibili avventure.



Rich Moore, regista già del primo film, è tornato dietro la macchina da presa e lo ha fatto con Phil Johnston. Johnston ha curato anche la sceneggiatura insieme a Jim Reardon. John C. Reilly, Kelly Macdonald, Kristen Bell, Mandy Moore, Taraji P. Henson e Sarah Silverman sono gli attori che fanno parte del cast originale.



Ralph Spaccatutto ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando in tutto il mondo più di 470 milioni di dollari.

Grazie alla Disney vi mostriamo la scena Vuoi arricchirti giocando ai videogame?



Sinossi di Ralph Spacca Internet:

Ralph e Vanellope devono abbandonare la sala giochi di Litwak e tuffarsi nello sterminato mondo di Internet alla ricerca di un elemento mancante per salvare Sugar Rush. Lungo la strada incontreranno pop-up pubblicitari, siti di aste online, Principesse Disney e un micidiale gioco di corse.