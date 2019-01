Ancora Auguri per la Tua Morte: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





02/01/2019

Tramite la Universal Pictures siamo felici di presentarvi il nuovo trailer internazionale di Ancora Auguri per la Tua Morte. La pellicola è ancora una volta diretta e scritta da Christopher Landon e ripropone lo stesso cast del film originale uscito nelle sale nel 2019 che vede al suo interno Jessica Rothe, Israel Broussard e Ruby Modine.



La produzione è ancora una volta affidata a Jason Blum.



L'uscita è fissata per febbraio 2019.



Sinossi di Ancora Auguri per la Tua Morte:

Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, La notte del giudizio), un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.