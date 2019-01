Il trailer italiano di Se la Strada Potesse Parlare

News





05/01/2019 |

Dal canale ufficiale della Lucky Red ecco a voi il trailer italiano del film Se la Strada Potesse Parlare. L'intensa pellicola è scritta e diretta da Barry Jenkins (Moonlight) ed è basata sul libro di James Baldwin.

Il cast è capeggiato dai due protagonisti KiKi Layne e Stephan James e vede al suo interno anche Regina King, Colman Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach e Aunjanue Ellis.

L'uscita è prevista per il 24 gennaio.

Sinossi di Se la Strada Potesse Parlare:

Anni ’70, quartiere di Harlem, Manhattan. Uniti da sempre, la diciannovenne Tish e il fidanzato Alonzo, detto Fonny, sognano un futuro insieme. Quando Fonny viene arrestato per un crimine che non ha commesso, Tish, che ha da poco scoperto di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al suo fianco, Tish deve affrontare l’inaspettata prospettiva della maternità. Mentre le settimane diventano mesi, la ragazza non perde la speranza, supportata dalla propria forza interiore e dall’affetto della famiglia, disposta a tutto per il bene della figlia e del futuro genero.