Box Office Italia: Ralph Spacca Internet al comando

Fine settimana cinematografico interessantissimo per quanto riguarda la classifica box office italiana. Due new entry hanno richiamato a gran voce gli spettatori al cinema e i risultati sono stati evidenti al botteghino. Il primo posto della classifica è occupato da Ralph Spacca Internet di Rich Moore e Phil Johnston che, con un incasso pari a 4.000.639 euro, ha battuto la concorrenza di Aquaman di James Wan, stabilitosi al secondo posto grazie all'incasso di 3.706.058 euro. Il podio è completato della commedia di Michele Soavi dal titolo La Befana Vien di Notte che ha portato via 1.947.482 euro. In quarta e in quinta posizione spuntano Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (1.249.419 euro) e Moschettieri del Re - La Penultima Missione di Giovanni Veronesi (1.241.902 euro). Al sesto posto, infine, ecco un'altra new entry: Van Gogh - Sulla Soglia dell'Eternità di Julian Schnabel (1.241.021 euro).