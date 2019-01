Box Office USA: Aquaman continua a dominare al botteghino

News





07/01/2019

Dopo tre settimane continua a dominare al botteghino americano Aquaman. Il cinecomic di James Wan ha incassato 30.700.000 dollari, sfiorando i 260 milioni complessivi. Alle spalle del film della Warner Bros. spunta Escape Room di Adam Robitel, che ha debuttato con un incasso pari a 18.000.000 dollari. Dalla seconda alla terza posizione è sceso invece Il Ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall che ha portato via 15.773.000 dollari. Un gradino più in basso è rimasto stabile al quarto posto Spider-Man - Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman (13.010.000 dollari) mentre ha perso due posizioni, scivolando al quinto posto, Bumblebee di Travis Knight (12.775.000 dollari). A chiudere la classifica, al sesto posto, troviamo Il Corriere - The Mule di Clint Eastwood (9.040.000 dollari).