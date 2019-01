Captain Marvel: ecco il nuovo trailer internazionale

News





08/01/2019 |

Un nuovo trailer internazionale di Captain Marvel è in rete grazie alla compagnia cinematografica che ha creato il fumetto dedicato a questo potentissimo personaggio dai poteri strabilianti. Nella parte di Carol Danvers, l'eroina che diventerà Captain Marvel, troviamo Brie Larson affiancata da un cast eccezionale che comprende Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Clark Gregg, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte e McKenna Grace.



La regia è di Anna Boden e Ryan Fleck che hanno lavorato su una sceneggiatura scritta da Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive & Carly Mensch e Anna Boden & Ryan Fleck.



La pellicola seguirà le vicende di Carol Danvers, pilota dell'Air Force che dopo un combattimento assorbirà il DNA di una forma aliena che le permetterà di sviluppare diversi poteri. I dettagli circa la trama non sono stati però rivelati dalla produzione.



L'uscita è prevista per marzo 2019.