First Man - Il Primo Uomo: la featurette dedicata al regista Damien Chazelle

09/01/2019 |

Tramite la Universal Pictures torniamo a parlare di una delle pellicole più rilevanti del 2018: First Man - Il Primo Uomo del regista premio Oscar Damien Chazelle. E proprio lo studio ha rilasciato una nuova featurette interamente dedicato al lavoro svolto dal regista che ha diretto un cast composto da Ryan Gosling, chiamato ad interpretare Neil Armstrong, ovvero il primo uomo che ha messo piede sulla Luna, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, Corey Stoll e Pablo Schreiber.



Josh Singer ha scritto la sceneggiatura basandosi sul libro di James R. Hansen.



Sinossi di First Man - Il Primo Uomo:

Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film Il Primo Uomo della Universal Pictures, che narra l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.