Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: i primi dieci minuti del film!

10/01/2019 |

La Sony Pictures ha rilasciato in rete i primi dieci minuti Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, pellicola attualmente disponibile nella sua versione Digital e pronta ad uscire dal prossimo 15 gennaio anche in Blu-ray.



Il cast della pellicola diretta da Ari Sandel comprende Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Shari Headley, Peyton Wich e Courtney Lauren Cummings. Il film è l'adattamento dei più famosiracconti di R.L. Stine,



Rob Lieber ha scritto la sceneggiatura di questo sequel che in tutto il mondo ha incassato più di 93 milioni di dollari.



Sinossi di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween:

Il malefico pupazzo da ventriloquo Slappy riesce a sfuggire da un libro di Piccoli Brividi incompiuto e rimasto a lungo nascosto, dopo che due ragazzi si trovano a sfogliarne accidentalmente le pagine. Quando Slappy inizia a portare il caos in città dando vita ai mostri e alle decorazioni di Halloween, i ragazzi capiscono che devono fermare il pupazzo prima che sia troppo tardi.