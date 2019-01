Final Destination: in programma un nuovo capitolo della saga

News





Un nuovo capitolo della saga di Final Destination verrà presto realizzato. La New Line Cinema ha infatti deciso di mettere in cantiere il sesto film di questo universo horror nato nel 2000 ed ha affidato la sceneggiatura a Patrick Melton e Marcus Dunstan, ovvero coloro che hanno lavorato allo script di Saw - L'Enigmista.

Il progetto è ancora nella sua fase embrionale e la trama non è stata rivelata. Non cambierà comunque la radice della storia originale di questa saga: al centro della scena ci sarà ancora la Morte.

Il primo Final Destination fu un autentico successo ed arrivò ad incassare 112 milioni di dollari. L'uscito film, Final Destination 5, uscì nelle sale nel 2011 portando via la bellezza di 152 milioni di dollari.