Masters of Universe: il film si farà. Annunciati gli sceneggiatori

12/01/2019 |

Potrebbe essere dietro l'angolo la svolta per Masters of Universe. La pellicola infatti potrebbe entrare presto in produzione grazie alla Sony Pictures e alla Mattel Films. Entrambe le compagnie hanno annunciato di aver affidato a Art Marcum e Matt Holloway la sceneggiatura. Entrambi gli scrittori hanno lavorato alla saga di Transformers. La regia sarà invece dei fratelli Adam ed Aaron Nee.

La Mattel affiancherà dunque la Sony per la realizzazione di questo adattamento cinematografico che racconterà le avventure del Principe Adam, custode di una terra chiamata Eternia e capace di trasformarsi nel paladino He-Man, un guerriero che porta con sé una spada dai poteri magici. La serie animata in onda negli anni ottanta ebbe un successo stratosferico e diverse, negli anni, furono le evoluzioni del personaggio.

Tornando al cinema già nel 1987 venne realizzato un film dedicato proprio a Masters of Universe con Dolph Lundgren nella parte di He-Man e Frank Langella in quella dello spietato Skeletor.