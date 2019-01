Mary Poppins Returns: pronto il sequel del film?

News





12/01/2019 |

Una delle novità cinematografiche Disney del 2018 è stata Mary Poppins Returns, pellicola che ha riportato sul grande schermo uno dei personaggi più famosi in assoluto della storia del cinema e della letteratura, nato grazie alla penna di P.L. Travers. La pellicola sta facendo i conti in questi giorni con gli incassi, discreti, ottenuti ai botteghini mentre la produzione starebbe pensando alla possibilità di realizzare anche un sequel.



A rivelare l'indiscrezione è il portale del quotidiano inglese The Sun che, all'interno del suo articolo, riporta alcune dichiarazioni del regista Rob Marshall che avrebbe confermato la prossima nascita del sequel con Emily Blunt pronta a tornare a vestire i panni di Mary Poppins. "E' nelle fasi iniziali - ha spiegato - ma ci sono otto libri e di conseguenza tanto materiale a disposizione".



Dalla Disney al momento non sono arrivate conferme, dunque vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi!