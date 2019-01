Box Office Italia: Non Ci Resta che il Crimine vola al botteghino

News





14/01/2019 |

E' cambiata la vetta della classifica box office italiana. Al comando troviamo la new entry Non Ci Resta che il Crimine, la commedia di Massimiliano Bruno con protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Il film ha incassato 1.991.216 euro, superando Aquaman di James Wan, ora in seconda posizione con un incasso pari a 1.835.876 euro. Il podio è completato dalla presenza di Ralph Spacca Internet di Rich Moore e Phil Johnston che ha incassato 1.730.410 euro. Buono anche l'incasso di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, che ha portato via 1.235.302 euro superando i 25 milioni complessivi. Van Gogh - Sulla Soglia dell'Eternità di Julian Schnabel (1.001.504 euro) e la new entry City of Lies - L'Ora della Verità di Brad Furman (724.556 euro) hanno trovato spazio in quinta posizione.