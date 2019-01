Box Office USA: The Upside al comando

News





14/01/2019 |

Ha debuttato conquistando immediatamente la vetta della classifica box office americana The Upside, il remake a stelle a strisce del film francese Quasi Amici. L'opera di Neil Burger ha incassato 19.590.000 dollari, superando di poco Aquaman di James Wan, scivolato in seconda posizione con un incasso pari a 17.265.000 dollari. Medaglia di bronzo per Un Viaggio a Quattro Zampe di Charles Martin Smith (11.300.000 dollari) mentre al quarto posto troviamo Spider-Man: Un Nuovo Universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman che ha incassato 9.000.000 dollari. In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Escape Room di Adam Robitel (8.900.000 dollari) e Il Ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall (7.215.000 dollari).