Il trailer italiano di Rex - Un Cucciolo a Palazzo

14/01/2019 |

La Eagle Pictures è lieta di presentarvi il primo trailer italiano di Rex - Un Cucciolo a Palazzo, la nuova pellicola animata di Ben Stassen (Le avventure di Sammy, Big Foot Junior).

Il film uscirà nelle nostre sale a partire dal prossimo 14 febbraio.

Sinossi di Rex - Un Cucciolo a Palazzo:

Rex, il cane più viziato e con le gambe più corte di Buckingham Palace, dopo aver perso le tracce della sua amata padrona, Sua Maestà Elisabetta II, finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra. Tra mille peripezie e spericolati combattimenti, nel suo epico viaggio per tornare a Palazzo, avrà modo di conoscere i veri valori della vita e troverà anche l’amore.