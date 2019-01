On The Basis of Sex: la featurette Legacy of RBG

News





14/01/2019 |

Lo scorso 11 gennaio ha debuttato nelle sale americane On the Basis of Sex. Il film di Mimi Leder è basato su una storia vera, quella di Ruth Bader Ginsburg, magistrato statunitense e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti che per gran parte della sua carriera si è occupata dei diritti delle donne, promuovendo l'uguaglianza di genere.

Nei panni della protagonista troviamo Felicity Jones, inserita in un cast che vede al suo interno anche Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates e Jack Reynor.

In attesa di vedere il film in Italia vi mostriamo una featurette internazionale dal titolo Legacy of RBG.