West Side Story: Rachel Zegler reciterà nel remake

15/01/2019 |

E' in fase di sviluppo da diverso tempo il remake di West Side Story, una delle pellicole che ha fatto la storia del cinema all'interno del genere musical. Steven Spielberg è il regista scelto per la realizzazione del film, con Tony Kushner chiamato a scrivere la sceneggiatura.



Il cast, che vede al suo interno attori del calibro di Ansel Elgort, scelto per interpretare Tony, e Rita Moreno, scritturata per recitare nella parte di Valentina, si è arricchito anche della presenza di Rachel Zegler. La giovanissima attricem che con questa opera farà il suo debutto sul grande schermo, indosserà i panni di Maria.

La Moreno, che nel film originale interpretò Anita, sarà anche la produttrice esecutiva.