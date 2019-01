Craig Brewer dirigerà il sequel di Il Principe Cerca Moglie

News





15/01/2019 |

Ora è ufficiale la Paramount Pictures ha scelto, confermando le indiscrezioni delle settimane precedenti, di affidare la regia del sequel di Il Principe Cerca Moglie a Craig Brewer (Footloose). Il regista si troverà di nuovo a lavorare con Eddie Murphy, con il quale sta collaborando per il film Dolemite Is My Name.



La pellicola originale, diretta da John Landis, ed uscita nel 1988, vedeva Murphy vestire i panni di Akeem, principe africano che sbarca a New York con l'obiettivo di trovare la donna della sua vita.



La sceneggiatura invece sarà scritta da Kenya Barris che metterà mano allo script già realizzato da Barry Blaustein and David Sheffield.



Eddie Murphy sarà anche il produttore.



La trama non è stata rivelata ma le prime indiscrezioni raccontano di un ritorno del Principe Akeem a New York per ritrovare suo figlio.



La produzione partirà entro l'anno.